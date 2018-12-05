Rusya'da gözaltına alınan Tacik'ten haber alınamıyor

Rusya'nın Grozny şehrinde gözaltına alınan Tacik muhalifin akıbeti bilinemiyor.

Grozni'de gözaltına alınan Tacikistan’da yasaklı İslam Uyanış Partisi Sogd ili eski başkanı Naimjon Samiev'in kaderi halen bilinemiyor. İnsan Hakları Vizyon Vakfı (Human Rights Vision Foundation), 4 Aralık'ta Naimdzhon Samiev'in Moskova'dan Duşanbe'ye iade edildiğini bildirdi. Tacikistan makamları henüz bu haberi doğrulamadı.

Naimjon Samiev'in oğlu Ahmadullo Samiev yaptığı açıklamada, “Babam 1 Aralık'ta Çeçenistan başkenti Grozny'de tutuklanmasından hemen sonra buradaki tüm polis departmanlarına telefon ettik. Ancak babamın bulunduğu yer hakkında herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Babamla birlikte onun şoförü Azimjon adlı bir sürücü da gözaltına alındı. Ertesi gün o serbest bırakıldı. Azimjon, babamın Stavropol Bölgesine nakledildiğini söyledi” dedi.

Ona göre, babası 2015 yılında yaşanan Tacikistan Savunma Bakan Yardımcısı Nazarzoda'nın isyanından bir yıl önce, Kuzey Kafkasya'ya taşınmış ve çoğu zaman Dağıstan'da yaşayarak ticaret ile uğraşıyordu. 2008'den 2012'ye kadar Naimjon Samiyev, İslami Uyanış Partisi Sogd şubesine liderlik etti. Daha sonra aynı partinin Isfara ilinin başkanlığını yaptı. 4 Aralık'ta Isfara şehri emniyeti Ozodi radyosuna Naimjon Samiev'in arananlar listesinde olmadığını açıkladı. Onun adı bu baharda Tacikistan tarafından yayınlanan terörizmle ilgili kişilerin “kara listesinde” de bulunmamaktadır.

Ancak, oğlunun dediğine göre, bu yılın Temmuz ayında, Naimjon Samiev Kazakistan'da bulunduğu zaman onun arananlar listesinde olduğu ve Tacik makamları kendisini sahtekârlık veya şirketinin iflasında suçladığı tebliğ edilmişti. Naimjon Samiyev'in akrabaları, onun Rusya'da tutuklanması ve muhtemelen Tacikistan'a iade edilmesinin siyasi nedeni olduğuna inanıyorlar. 29 Eylül 2015 tarihinde, İslamı Uyanış Partisi Tacikistan Yüksek Mahkemesi tarafından terörist ve aşırılık yanlısı olarak, eski Savunma Bakan Yardımcısı Abduhalim Nazarzod'un silahlı isyanında yer almada suçlanmıştı.

Haziran 2016'da bu parti siyasi konseyinin ikisi müebbet olmak üzere 14 üyesi hapis cezasına çarptırılmıştı. 2015'e Eylül ayına kadar Tacikistan İslam Uyanış Partisi 16 yıl devamında Orta Asya'daki tek resmi İslami parti idi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 12:02