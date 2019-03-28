Rusya, Kırgızistan ile askeri işbirliğini arttırmak için anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan ile askeri-teknik alanda işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştıklarını söyleyerek, "Kırgızistan’daki Rus askeri üssü ülkenin savunma kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor." dedi.

Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile başkent Bişkek'te Ala Arça Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde görüştü.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmenin basına açık kısmında konuşan Ceenebekov, Rusya'nın yakın, güvenilir müttefik, önemli ve uzun vadeli stratejik ortak olduğunun altını çizdi.

Ceenbekov, "Rusya ile ilişkilerimize ve stratejik iş birliği ortaklığımıza her zaman değer veriyoruz. Putin'in kişisel desteği sayesinde, ikili iş birliğimiz niteliksel olarak yüksek bir seviyeye ulaştı." dedi.

Kırgızistan'ın ekonomisine Rusya'nın destek verdiğini verdiğini hatırlatan Ceenbekov, "Bugün imzalanacak iş birliği anlaşmalarının iki ülke halklarının refahına katkı yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

-"Rus askeri üssü ülkenin savunma kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor"

Putin, görüşmelerin iki ülkenin gelişmesine ve iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek, iki ülkenin ekonomi alanındaki iş birliğinde olumlu gelişmelerin yaşandığını anımsattı.

Putin, "Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye olmasından sonra Rusya ile Kırgızistan arasında ticaret hacmi arttı. Ekonomik iş birliğimizi geliştirme arzusundayız." şeklinde konuştu.

İki ülke askeri-teknik alandaki iş birliğine de değinen Putin şunları ifade etti:

"Biz iki ülke askeri birimleri arasında iletişimi güçlendirdik. Bu iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Sadece Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde değil, aynı zamanda ikili askeri iş birliği ilişkilerimizin de gelişeceğine inanıyorum. Bu iş birliğimiz askeri personelin eğitimi ve askeri teçhizat desteğini öngörmektedir. Kırgızistan, güvenilir müttefik ve stratejik ortağımızdır. İkili ve uluslararası platformlarda çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."

Ceenbekov ile görüşme öncesinde gazetecilere açıklama yapan Putin, Kırgızistan’daki Rus askeri üssü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Rusya ile Kırgızistan arasında askeri ve askeri-teknik alanda işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştık. Kırgızistan’daki Rus askeri üssü ülkenin savunma kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu üssün varlığı Orta Asya’da güvenlik ve istikrar için önemli bir faktördür.” ifadelerini kullandı.

Rus Liderin ziyaretinde, Kırgızistan ile Rusya arasında ekonomi ağırlıklı 6 milyar dolar değerinde 16 farklı hükümetler arası anlaşma, yatırım anlaşması ve protokol imzalandı.