Rusya, Tacikistan'a 9 milyon dolarlık askeri yardım sağladı

Rusya, Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün basında çıkan haberlere göre, 603 milyon Rus ruble değerinde (9 milyon doların üzerinde) Tacikistan askeri teçhizatını teslim etti.

Rusya cumhurbaşkanları ve Tacikistan arasındaki anlaşmalar uyarınca, Rus askeri ürünlerinin Tacik tarafına yardımsız yardım çerçevesinde tedarik devam ediyor.

Yardımının bir parçası olarak, Tacikistan, havadaki nesneleri tespit etmek ve izlemek ve ayrıca Tacikistan'ın hava savunma komplekslerine hedef ataması yapmak amacıyla Rusya'dan radar istasyonları aldı.

Askeri birliklerin transferi, ulusal silahlı kuvvetlerin modernizasyon programının uygulanması çerçevesinde gerçekleştirilir.

CSTO, verilen silahların Tacikistan Silahlı Kuvvetlerinin savunma potansiyelini artıracağını ve Tacikistan hava sahasının terörist tehlikenin dışavurumlarından korunmasına yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 08:02