Rusya, Tacikistan'da beş yeni Rus dili okulu inşa edecek

Rusya lideri Vladimir Putin'in eski yardımcısı Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rakhmon (İmamli Rahman), 16 Nisan'da gerçekleştirdikleri toplantıda Rusya'nın Tacikistan'da beş Rus dili okulunun yapımı konusunda bir anlaşma imzalayacaklarını söyledi.

Rahman'ın konu ile ilgili açıklamasında, "Biz Rusya'nın ülkemizde Rus dili ile beş ortaokulları inşa kararını,bu ziyaret sırasında imzalamasını bekliyoruz. " dediği ve ayrıca, projenin yakın gelecekte hayata geçirilmesi umudunu dile getirdiği belirtildi.

Tacikistan'da daha önce, okullar temel olarak Dünya Bankası'nın parasıyla inşa edilmişti. Ancak, 2019 yılının başlarında, banka ve diğer uluslararası bağışçılar Tacikistan için destek programlarını askıya aldı.

Rusya ayrıca Tacikistan'da 12 yıldan uzun süredir okullara yardım ediyor. Özellikle 2017 yılında, ülkeye 1-11 dereceli Rusça için 60 binden fazla ders kitabı gönderildi. O zamanlar, Tacikistan'da Rusça öğretimi olan 31 okul vardı (Duşanbe, Kurgan-Tube, Vakhsh ve diğer şehirlerde). Ders kitapları ayrıca, çocukların yabancı dil olarak Rusça öğrendiği Tacik okullarına da dağıtıldı.

Rusya ayrıca düzenli olarak Tacikistan'a öğretmenler gönderiyor: Tacikistan onlara konut sağlıyor ve masrafların geri kalanı da ücretler dahil olmak üzere (ayda 1.000 dolardan fazla.) Rusya tarafından üstleniliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net