Rusya ve Kazakistan Hazar'ın dibinde anlaştı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Hazar Denizi'nin kuzey kısmının dibinin sınırlandırılması konusunda Kazakistan ve Rusya arasındaki anlaşmaya protokolün ek protokolünü onaylayan bir yasa imzaladı.

Ek protokol, tarafların yetkili kuruluşlarının, Hazar Denizi rafının Kazakistan bölümünde bulunan Kurmangazy sahasının sözleşme alanında daha fazla araştırma yapmaya devam etmesini sağlayacaktır.

Belge, tüm sözleşme bölgesinde 6 yıllık bir süre boyunca ilave bir keşif süresi için ortak girişimin sağlanması ve bunun ardından 4 yıl boyunca daha sonra uzatma, sözleşme bölgesinin genişletilmesi ortaklığını öngörmektedir.

Daha önce Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, KazMunayGas ve Rosneft'in Kurmangazy yapısının sözleşme alanında jeofizik araştırmaları için 30 milyon dolardan fazla para tahsis etmeyi planladığını söyledi. Araştırmaya dayanarak, keşif kuyusunun açılması olasılığına karar verilecektir. Kazakistan ve Rusya anlaşmaya göre bu projede yüzde 50-50 ortak olacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2018, 08:32