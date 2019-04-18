Rusya ve Tacikistan'dan 17 anlaşma

17 Nisan’da Moskova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Tacik Cumhurbaşkanı Emomali Rakhmon (İmamli Rahman) ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 17 anlaşma imzalandı.

Rusya Federasyonu resmi raporunda, “İkili ilişkilerin kilit konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, insani ve diğer alanlarda karşılıklı yararlı işbirliğinin daha da geliştirilmesi için tedbirler ve topikal bölgesel sorunların tartışıldığı” belirtildi.

Görüşmelerin ardından 17 belge imzalandı:

1. Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin ve Tacikistan Devlet Başkanı E.Rahmon'un ortak açıklaması.

2. Rusya Hükümeti ile Tacikistan Hükümeti arasında Duşanbe, Kulyab, Khojent, Bokhtar ve Tursunzade kentlerinde eğitim veren kurumların inşaat ve malzeme ve teknik donanımları ve Rusça eğitim verilmesi.

3. Rusya Hükümeti ile Tacikistan Hükümeti arasında, Rusya'da geçici istihdamın uygulanması için Tacikistan vatandaşlarının organize alımına ilişkin anlaşma.

4. Rusya Hükümeti ile Tacikistan Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması.

5. 6 Şubat 2013 tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti'ne petrol ürünleri tedarikinde işbirliği konusunda Rusya Hükümeti ile Tacikistan Hükümeti arasında yapılan Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol.

6. Biyolojik güvenliği sağlama konusunda Rusya Hükümeti ile Tacikistan Hükümeti arasında Mutabakat Muhtırası.

7. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin ve Tacikistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri birimlerinin çıkarları ve radyasyon, kimyasal ve biyolojik koşulların belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde Rusya Savunma Bakanlığı ile Tacikistan Savunma Bakanlığı arasında ortak operasyonlarında anlaşma.

8. Narkotik uyuşturucularda, psikotropik maddelerde ve bunların öncüllerinde 2019-2021 tarihlerinde yasadışı kaçakçılığa karşı mücadele alanında Rusya İçişleri Bakanlığı ile Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Uyuşturucu Kontrol Ajansı arasında anlaşma.

9. Federal Gümrük Servisi (Rusya Federasyonu) ile Tacikistan Hükümeti altındaki Gümrük Servisi arasında, Rusya Federasyonu ile Tacikistan arasında mal ve araç taşırken gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi için basitleştirilmiş bir prosedürün düzenlenmesi konusunda anlaşma.

10. Rusya Federasyonu'ndan Rusya Federasyonu'na yüksek riskli bitki sağlığı ürünlerinin ithal edilmesi sırasında bitki sağlığı şartlarının gözetilmesine ilişkin Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetimi ve Federal Gıda Güvenliği Komitesi ile Tacikistan Hükümeti Altındaki Gıda Güvenliği Komitesi arasında protokol.

11. Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı ve Tacikistan Maliye Bakanlığı arasındaki işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı.

12. Tüketici Haklarının Korunması Konusunda İşbirliği Konusunda Federal Taciz Hükümeti Altındaki Federal Tüketici Haklarının Korunması ve Hizmet ve İnsan Refahı (Rusya Federasyonu) ile Antimonopoly Hizmeti arasında Mutabakat Zaptı.

13. 2019 için Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ile Tacikistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında ortak faaliyetlerin planı.

14. Nizhny Novgorod Bölgesi Hükümeti (Rusya Federasyonu) ile Sughd Bölgesi Devlet İktidarının (Tacikistan Cumhuriyeti) İcra Otoritesi arasında ticaret, ekonomik, bilimsel, teknik ve insani işbirliği konusunda anlaşma.

15. Rusya Bilimler Akademisi ve Tacikistan Bilimler Akademisi arasındaki bilimsel işbirliğine dair anlaşma.

16. Rusya Federasyonu Olimpiyat Komitesi ve Tacikistan Cumhuriyeti Ulusal Olimpiyat Komitesi arasındaki İşbirliği Anlaşması.

17. Halka Açık Anonim Şirket VTB Bank ile Devlet Ünite Teşebbüsü "Tacik Alüminyum Şirketi" arasındaki alüminyum endüstrisi alanında işbirliği anlaşması.

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Kaynak: ca-news, www.dunyabulteni.net