Rusya'ya mı yoksa Türkiye'ye mi? Orta Asya'dan gelen göçmenlerin zor seçimi

Rusya, Orta Asya'dan gelen göçmen işçilere en fazla ev sahipliği yapan ülke idi ancak şimdi durum değişmeye başlıyor.

Rusya'nın bu işgücü piyasasındaki egemenliği, Orta Asya ülkeleri için vizesiz seyahat, nispeten yüksek ücretler ve Rus dili ve kültürü bilgisi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyordu. Ancak son yıllarda, Rusya'ya gelen göçmen sayısı açıkça düşüyor. Batı yaptırımlarına bağlı olarak rubledeki önemli değer kaybı nedeniyle, Rus işgücü piyasası göçmenler için daha az cazip hale geldi.

Rusya işgücü piyasasının popülaritesi azaldıkça, Türkiye Orta Asya'dan gelen göçmenleri giderek daha fazla çekiyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı'na göre, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, vatandaşlarının Türkiye'de çalışma izni olan ilk on ülke arasında yer alıyor. Ayrıca, 2017 yılında Özbekistan, Türkiye'de gözaltına alınan yasadışı göçmen sayısı bakımından da ilk beş ülke arasında yer almaktadır.

Genel olarak, Türkiye yıllar içerisinde Orta Asya'dan gelen emek göçmenleri için giderek daha erişilebilir hale gelmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, bu eski Sovyet cumhuriyetleri ile ticareti genişletmek ve halkın hareketini kolaylaştırmak için vizesiz bir rejim kurdu. Türk hükümeti, Rus makamlarıyla karşılaştırıldığında daha az katı kurallar ve düzenlemeler oluşturmuştur. Örneğin, Orta Asya'dan gelen işçi göçmenlerin, ülkede yasal olarak kaldıkları süre boyunca herhangi bir kuruluşa kaydolmaları gerekmez. Bu, onlara karmaşık bürokratik prosedürleri atlatma fırsatı veriyor.

Dahası, Türk toplumu, komşu Arap ülkeleri ile kıyaslandığında Orta Asya'dan gelen göçmenlere daha açık. Türkler, Türk kültürel ve tarihi orijinli Orta Asya ülkelerinin nüfusu ile ortak olduklarını biliyorlar. Orta Asya'dan gelen dindar göçmenler Türkiye'de Rusya'dadaki gibi ayrımcılığa maruz kalmamaktadır.

Türkiye Orta Asya'dan gelen göçmenlere desteğini artırdı. Örneğin, geçen yılın Kasım ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşları için vizesiz kalma süresini uzatan bir kararname imzaladı. Önceden, bu ülkelerin vatandaşları Türkiye'de vizesi olmadan en fazla 30 gün kalabilirlerdi. Yeni kurallara göre, bu üç Orta Asya ülkesinden insanlar, vize olmadan her altı ayda bir Türkiye'ye gelip üç ay boyunca orada kalabilirler. Elbette bu, Orta Asya'dan, özellikle Özbekistan'dan, Türkiye işgücü piyasasına yeni emek göçmenleri çekmeye katkıda bulunacaktır.

Yeni kararlar, Türkiye'ye Orta Asya ülkeleriyle ve özellikle Özbekistan ile olan ilişkileri geliştirmek için elverişli bir fırsat sunuyor. Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde, Ankara ile Taşkent arasındaki ilişkiler gerilmişdi. Ankara, Özbek muhalefetinin lideri Muhammed Salih'e iltica hakkı verdi ve 2005 yılında Andijan'da halkın kitlesel infazını sert bir şekilde kınadı. 2016 sonbaharında Kerimov'un ölümünden sonra Özbekistan’daki liderliğin değişmesi ve halefi Şevket Mirziyayev'in açık kapı politikası, Ankara’ya Taşkent’le ikili ilişkileri iyileştirme fırsatı verdi. Dahası, Kerimov hükümetinin aksine, Mirziyayev yönetimi yurtdışında çalışan vatandaşlarının kaderi ile aktif olarak ilgileniyor.

Türkiye'de halihazırda 30 binden fazla Özbek vatandaşı kayıtlı ancak ülkede yaklaşık 2 bin kişi yasal olarak çalışma vizesiyle çalışıyor. Kazakistan ekonomisi, göçmenlere bağlı değildir ve Türk dilini öğrenmekte zorluk çeken Tacikler için, Türkiye'nin, Rusya kadar çalışmak için cazip bir yer haline gelme olasılığı düşük görünüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) liderliğindeki Erdoğan hükümeti, Orta Asya'dan gelen göçmenlere karşı çok yardımsever bir politika izliyor.

Kaynak: ca-news , www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2019, 12:40