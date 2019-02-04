Şanghay'da Moğolistan Başkonsolosluğu açılacak

Çin'in Şangay şehrinde Moğolistan Başkonsolosluğu'nun açılmasıyla ilgili taslak bir karar olan PRC, Moğolistan Parlamentosu toplantısının bir toplantısıyla onaylandı.

Mongolia Now raporuna göre, meclis üyelerinin yüzde 82.7'si kararın onaylanması için oy kullandı .

Moğolistan Dışişleri Bakanı D.Tsogtbatar, PRC - Şangay'ın ticaret, ekonomi ve turizm merkezinde Genel Konsolosluğun açılması için hazırlık çalışmalarını tanıdı.

Şangay nüfusu 25 milyon kişi ve bu şehirde yaşayan Moğolistan vatandaşlarının sayısı yaklaşık 700 kişi.

Şanghay'daki Başkonsolosluğun açılması, Guangdong, Fujian, Zhejiang, Anhui ve Jiangsu eyaletlerinde yaşayan Moğol vatandaşlarının haklarını ve çıkarlarını koruyacak, kamu hizmetlerini hızlı bir şekilde sunmanın yanı sıra Çin ve diğer ülkelerin vatandaşlarına vize hizmeti sunacağını söyledi.



Kaynak: www.dunyabulteni.net