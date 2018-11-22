Semerkant'ta İnsan Hakları konuşuldu

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını ve bu anlamda birçok uluslararası kuruluşun takdirini kazandığını söyledi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yılı dolayısıyla Özbekistan hükümeti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çeşitli kuruluşları tarafından organize edilen foruma 100'e yakın ülkeden 120'den fazla yetkili katılıyor.

Özbekistan Senatosu Başkanı Nigmatulla Yoldaşev, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Michael Moller, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Direktörü Ingibjörg Gisladottir, AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı George Tsereteli'nin yer aldığı forumda, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de hazır bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüntülü mesaj gönderdiği forumun açılışında konuşan Yoldaşev, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in forum katılımcılarına mesajını okudu.

Gisladottir de son dönemde Özbekistan'ın, aralarında insan haklarının da olduğu çeşitli alanlarda reformlar yaptığını anımsatarak, bu forumun da insan hakları alanındaki reform ve çalışmaların gözden geçirilmesi için iyi bir fırsat oluşturduğunu bildirdi.

Forumda konuşan Çavuşoğlu da ulusal ve uluslararası çatışmaların insan hakları ve hukuk devleti gibi sağlam temellere dayanmadan sonlandırılamayacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'den, Afganistan'dan ve Irak'tan gelen çok sayıda mülteciye, sığınmacıya ev sahipliği yaptığı ve insanların en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda taviz vermeden ve zamanında müdahale ederek temel insan haklarını sağladığı için başta BM olmak üzere tüm uluslararası kuruluşların takdirini kazanmıştır." dedi.

Forum kapsamında Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi ve Senatosu ile AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ve AGİT Özbekistan Koordinatörlüğü arasında iş birliği memorandumu imzalandı.

Yarın sona erecek forumun ardından İnsan Hakları Asya Forumu Semerkant Deklarasyonu'nun kabul edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA