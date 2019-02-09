Şeyh Muhammed Yusuf'un eserleri Rusça baskısı yayımlandı

Özbekistan’ın önemli İslam alimlerinden, Mekke’deki “İslami Rabta” kurucularından Şeyh Muhammed Yusuf tarafından yazılan eserlerin Rusça baskıları “Hilol-nashr” yayınevinde yapıldı.

Sunumda, Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'un İslam'dan ve Anavatan'dan önce en büyük değerinin şu ana kadar yayınlanan ve milyonlarca okuyucu tarafından kullanılan temel ve ansiklopedik bilimsel kitaplarını yazdığı belirtildi.

Kitaplarında, İslami kavramlar çok çeşitli okuyucular için tasarlanmış objektif açıklamalar, erişilebilir ve basit yorumlar ile sunulmaktadır. Bu da kitaplarının önyargılardan, çelişkilere ve anlaşmazlıklara yol açabilecek ön koşullardan arınmış olduğunu göstermektedir. Raporda, İslam'ın şeyh kitaplarında açıklanan diğer dinlere karşı tutumu, İslam'ın gerçek yüzünü yansıttığı belirtiliyor, bu kitapların hoşgörü ve hoşgörü ruhuyla özdeşleştirildiği yazıyor.

Özbekistan'ın önemli alimlerinden Hilal isimli bir tefsir kaleme alan Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf 63 yaşında 11 Mart 2015 tarihinde vefat etmişti.

Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Kimdir ?

Özbek alim, 1952 yılında Andican bölgesinde doğdu. İlk İslami eğitimini imam olan babasından aldı. Sonra Buhara medresesinde ve Libiye’de eğitime devam etti. Sovyetler’in son döneminde Şeyh Muhammed Yusuf o zamanki Orta Asya Müslümanları Dini idaresinin başkanı oldu. Gorbaçov’un reformlarını destekleyen Şeyh Yusuf, SSCB döneminde milletvekilliğine seçilmişti.

Özbekistan’ın bağımsızlığından sonra Şeyh Muhammed Yusuf Kerimov rejiminin baskısı sonucu Türkiye ve Libiye’ye hicret etmek zorunda kaldı. 1998 yılında Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov’un daveti üzerine ülkesine döndü ama kendisine resmi görev verilmedi.

Muhammed Yusuf, “Hilal” ismiyle bir Kur’an-ı Kerim tefsiri yazdı. Onun “Hadis ve Hayat”, “İman” ve diğer kitapları sadece Özbekistan’da değil bütün eski Sovyet ülkelerinde en çok okunan ve satılan eserler arasında yer aldı.

Özbek imam, Kerimov, Kaddafi ve Ramzan Kadirov gibi diktatör olarak bilinen liderlere karşı ılımlı yaklaşımı sebebiyle eleştiriliyordu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 15:12