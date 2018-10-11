Sovyet eğitim sisteminden uzaklaşma çağrısı

Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden yaklaşık 400 öğretmen ve eğitimcilerin 5'nci kongresi bugün başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov bu sitenin açılış törenine katıldı. Jeenbekov açılışta yaptığı konuşmada, Sovyetler eğitim sisteminden uzaklaşarak yeni bir eğitim sistemi oluşturma ihtiyacına özellikle dikkat çekti.

Jeenbekov konuşmasında, “Eğitimin devlet politikasının ana önceliği olduğu Kırgızistan'da, en asil mesleğin sahipleri olan öğretmenler kongresinin gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, Sovyet eğitim sistemi bu toplumun ihtiyaçları için yeterliydi ve ekonomi, sosyal hayat, hükümet ve savunma taleplerini oldukça başarılı bir şekilde karşıladı. Ancak o zamandan beri çok şey değişti. Bir yandan, politik süreçleri izleyerek, genel eğitim alanı da çöktü. Öte yandan, piyasa ilişkileri hayatımıza girdi ve işgücü piyasası önemli ölçüde değişti. Toplumlarımızda yeni yaşam, yeni bir eğitim sistemi ihtiyacı doğdu ”dedi.

5. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Öğretmenleri ve Eğitmenleri Kongresi 11 ila 12 Ekim tarihleri ​​arasında iki gün boyunca sürecek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 15:22