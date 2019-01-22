Suriye-Irak bölgesinden Kazakistan'a dönen çocuklara DNA testi

Suriye'den Kazakistan'a dönmeye hazırlanan Kazak çocuklara DNA testi yapılacak.

Astana TV Kanalının bildirdiğine göre, Kazakistan Cumhuriyeti Kamu Kalkınma Bakanlığı, Suriye ve Irak'tan gelecek Kazak çocukları için yeni bir prosedür düzenlendi.

Bakanlık, 30 kadın ve 60 çocuğun Kazakistan'a geri dönmeye hazırlandıklarını açıkladı. Toplamda, Suriye-Irak bölgesinde 500'den fazla küçük çocuk bulunuyor. Birçoğu orada doğdu ve ebeveynlerinin belgeleri, teröristler tarafından imha edildi.

Kazakistan Halkla İlişkiler Bakanlığı CBS'nin dini aşırılık yanlısı önleme ve rehabilitasyon çalışmaları için bölüm başkanı Baurzhan Bakirov, “Birçok çocuğun ebeveynleri öldü, çocuklar ortada kaldı, barınaklarda yaşıyorlar. Onları şimdi getirdik, ama ebeveynleri yok. Kendilerini teslim alacak akrabalarını burada arayacaklar. Doğal olarak, onun bir yeğen, torun veya başka bir şey olduğunu kanıtlamak gerekecektir. Yeni prosedür ile onların DNA örneklerini alacaklar, kan aile bağlarının varlığını belirleyecekler ”dedi.

"Geçen yıl 20 Kazakistanlı, yakınlarının sıcak noktalardan iade alınmaları için Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu. İki yüz insanın kaderi hakkında konuşuyoruz. Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nın da belirttiği gibi bu talepler devam ediyor."

“Suriye makamları bize oldukça iyi davranıyorlar ve sorunlarımızı çözmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki, Iraklı yetkililer daha zor. Şimdiye kadar geri dönüş için hükümetlerarası bir anlaşmamız yok. Suriye makamları bölgelerinin kontrolünü ne kadar erken alırlarsa, vatandaşlarımızın geri dönüşleri de o kadar çabuk çözülecektir ”dedi.

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e göre, 6 Ocak'ta, kolluk kuvvetleri ve ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen insani bir operasyon sonucunda, ülkenin 30 çocuğunu da içeren 47 vatandaşı Suriye'den tahliye edildi .

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