Suudi Arabistan'dan Kırgızistan’a İslâmi Kalkınma Bankası

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Kırgızistan’da merkezi Cidde’de bulunan İslami Kalkınma Bankası kurulması kararı alındı.

Ülkede açılacak İslam Bankası ile ilgili yapılan resmi açıklamada, “İslami Kalkınma Bankası (İKB)'nın stratejik hedeflerinden biri de İslami finans kurumlarının oluşturulması başta olmak üzere dünya genelinde İslami finans endüstrisinin geliştirilmesidir. Bu amaçla İKB, Kırgızistan Cumhuriyeti hükümetiyle birlikte, ülkedeki ilk İslam bankasını oluşturmak için fikir birliğine vardı. Bu bağlamda İslami finans hizmetlerine ve İslam bankasının açılmasına yönelik önemli bir talep olduğu ortaya çıktı” denildi.

Kırgızistan Ulusal Bankası, mevcut bankalara sunulan imkanları İslam bankalarına da sunmak ve fırsat eşitliği sağlamak için önemli düzenlemeler yaptı. Yeni oluşacak İslami bankanın sermayesinin 25 milyon dolar olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte bu finans kurumu ülkenin en büyük bankalarından biri olacak. Beklenen iç getiri oranı sermayenin büyüklüğüne bağlı olarak yüzde 22-38 olarak hesaplanıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 10:53