Tacik-Afgan sınırında bir sınır muhafızı öldürüldü

Tacikistan - Afganistan sınırının yakınında Tacik Sınır Birlikleri subayı öldürüldü. Yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Khatlon bölgesinin 5 Ocak'taki güç yapılarından birindeki bir kaynak, Radyo Ozodi'ye verdiği demeçte, Matcha bölgesinde yaşayan Sukhanvar Olimiyon'un (Hamidzoda), yaklaşık 4 ay önce Shamsiddin Shokhin'de (eski Shuroabad) Bahorak olarak hizmete başladığını söyledi. “Olay, 4 Ocak günü öğlen saatlerinde meydana geldi ve eyalet sınır çizgisi yakınlarındaki bilinmeyen bir suçlu grubu tarafından rehin alınan kayıp çoban aranıyor. İlk bilgilere göre, Sukhanvar Olimiyon, Dubeda kasabasındaki kurşun yarasından öldü ”dedi. “Kimin nereden ateş ettiği bilinmiyor. Sukhanvara’nın meslektaşları yarayı kapatmaya çalıştı ve onu Sarichashma köyündeki bir hastaneye götürdü. Doktorlar yolda öldüğünü söyledi. Suçlu arama operasyonu devam ediyor, ”diye ekledi.

Ölen kişinin cesedinin Matcha bölgesindeki akrabalara teslim edildiği belirtildi. Askeri savcılık ön soruşturma başlattı.

Matchi bölgesinin güvenlik yapılarında, Sukhanvar Olimiyon'un ölümü gerçeğini doğruladılar ve ölüm koşullarının kendisi tarafından bilinmediğini söylediler. “Vücudu, Shamsiddin Shokhin bölgesinden küçük bir memlekete gönderildi. Bunu aldığımızda, onu gömmek için akrabalarına vereceğiz ”dedi.

Suhanvar Olimiyonu 34 yaşında, Rusya Federal Güvenlik Servisi Akademisi'nden mezun olmuşu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net