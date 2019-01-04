Tacik Air uçuşları durdurdu

Tacik Havayolları, bazı bölgelerdeki geçici uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Ulusal nakliyecinin basın servisi, havayolunun ticari nedenlerle Ocak 2019 için uçuş programında bazı uçuşların zarar etmesi nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Tacik Air basın servisi, "Şirket medya temsilcileri, blogcular, durumu sarsmama ve şirket adına uygulanamaz eylemler başlatmama çağrısında bulundu" dedi.

Havayolu, tüm uçuşların mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterdiğini söyleyerek Tacik Air yolcularının anlayışına güvendiğini belirterek "verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

Açıklamada, “Bu hafta özellikle Khujand, St. Petersburg, Tahran ve Delhi'ye uçuşlar yapılmayacak. Bu şehirlere uçuşların önümüzdeki hafta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor. ” denildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rakhmon , 29 Kasım'daki bir hükümet toplantısında, iç hava yolu şirketi Tajik Air'in çalışmalarını eleştirdi ve faaliyetlerinin denetlenmesini emretti.

Tacik Air Başkanı Khairullo Rakhimov da toplantıya katıldı. Havayolunun faaliyetleri hakkında konuşan Emomali Rakhmon, ülkedeki en büyük yolcu uçağı olan Boeing 767-332 uçağını satın aldığını duyurdu.

Tacik Air Aralık 2016'da Boeing 767-332'yi satın aldı. Uçak 1987 yılında üretildi. Hizmet ömrü 30 yıldan fazla.

Ekim 2018'de Tacikistan hükümeti, şirketi iflastan kurtarmak için Tacik Hava Hisselerini özel ellere devretmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu yılın 25 Eylül hükümetinin kararı ile 2018-2023 tarihlerinde Açık Anonim Şirketi Tacik Hava İçin Özel Devlet Destek Programının onaylanmasına karar verildi. Kararda, programın maddi ve teknik temeli geliştirmek, rekabet gücünü ve "Tacik Hava" nın mali ve ekonomik rehabilitasyonunu artırmak amacıyla geliştirildiği belirtildi.

Tacikistan'ın ulusal taşıyıcısı olan Tacik Air, hem iç hem de dış hat uçuşlarını gerçekleştiriyordu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net