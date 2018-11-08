Tacik cezaevinde ayaklanma bastırıldı: 27 ölü

Tacikistan'ın Kocand kentinde hapishanede çıkan ayaklanma, 25 mahkumun güvenlik güçleri tarafından öldürülmesiyle bastırıldı. Olayda 2 de güvenlik görevlisi öldü

Tacik cezaevinde ayaklanma bastırıldı: 27 ölü

Tacikistan'ın Kocand şehrinde bulunan hapishanede çarşamba akşamı başlayan ayaklanma 07 Kasım'da 25 mahkumun öldürülmesi ile bastırıldı

Valilik, mahkumlardan birinin, gardiyanın silahını alarak etrafa rastgele ateş açması sonrası isyanın başladığını söyledi. Olay mahalline gelen güvenlik güçleri, mahkumlardan 25'ini öldürerek ayaklanmayı bastırdı. Olayda 2 de güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kocand şehri Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye 300 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İçişleri bakanlığından bir yetkili isyanın DEAŞ üyelerince başlatıldığını iddia etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 13:46
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