Tacik cezaevinde ayaklanma bastırıldı: 27 ölü

Tacikistan'ın Kocand şehrinde bulunan hapishanede çarşamba akşamı başlayan ayaklanma 07 Kasım'da 25 mahkumun öldürülmesi ile bastırıldı
Valilik, mahkumlardan birinin, gardiyanın silahını alarak etrafa rastgele ateş açması sonrası isyanın başladığını söyledi. Olay mahalline gelen güvenlik güçleri, mahkumlardan 25'ini öldürerek ayaklanmayı bastırdı. Olayda 2 de güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kocand şehri Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye 300 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
İçişleri bakanlığından bir yetkili isyanın DEAŞ üyelerince başlatıldığını iddia etti.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 13:46