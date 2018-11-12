Tacik cezaevindeki isyanın nedeni ortaya çıktı

Tacikistan'ın Kocand şehrinde bulunan hapishanede geçtiğimiz çarşamba akşamı başlayan ve güçlükle bastırılan ayaklanmanın nedeni ortaya çıktı.

Akhbor haber ajansından alınan bilgiye göre, cezaevinin üç numaralı koğuşunda yatan mahkumlardan birinin bir güvenlik görevlisinin talimatıyla soyulup birkaç saat yağmurda bekletmesi isyana sebep oldu.



Ajansa konuşan bir kaynak: ''7 Kasım gecesi bir gardiyan mahkumlardan birini soyunup cezaevi avlusunda şiddetli yağmur altında saatlerce durması için zorlayarak cezalandırmaya çalıştı. Bu da mahkum koğuşlarından birinin isyan etmesine yol açtı. Mahkumlar, ellerindeki bıçaklar, baltalar, taşlar ve çeşitli metal nesnelerle gardiyanlara saldırdı.

Mahkumların elleri ve parmakları baltayla doğrandı. Bundan sonra, diğer koğuşlar da ayaklanmaya katıldı ve mahkumlar geçici olarak cezaevinin bir kısmını ele geçirdiler. Saat 10:30 idi. Ardından bölgede bir alarm ilan edildi ve saat 23:00'da özel kuvvetler ile isyan polisleri silah ve köpeklerle geldiler.” dedi.

Akhbor haber ajansının yaptığı açıklamaya göre isyanda 47 mahkum öldü 121 mahkum da yaralandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 13:19