Tacik imamdan okul müfredatında İslami eğitim önerisi

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Tacikistan'ın Khujand şehri camilerinden birinin imamı olan Ibodullo Kalonzoda, gençlerin İslami algısını bozmamak için din eğitiminin ortaokul müfredatında yer alması için öneride bulundu.

Düşüncesini, "Terörizm ve aşırılığın önlenmesi - demokratik ve yasal bir topluluğun oluşturulmasındaki ana faktör" konulu yuvarlak masada dile getiren Kalonzoda, "Böylece gençler gerçek dinin nerede olduğunu karşılaştırabilirler" dedi.



Sivil Toplum KuruluşlarI (STK) ve siyasi partilerin kaydını yapan Devlet Kurumu Başkanı Rano Karimzoda, imam Kalonzoda'ya destek verdi ve gençler arasında İslam dinini yanlış yorumlama sorunu çok ciddi olduğunu, bununla birlikte mücadelenin de gerekli olduğunu kaydetti.



Sughd ili terörizm ve aşırılık mücadele dairesi Başkan Yardımcısı Golib Kadirov'da Suriye'de bulunan bölge sakinlerinden 80'den fazla kadın ve küçük yaştakiler olduğunu söyledi.

Tacikistan Devlet Başkan İmamali Rahman, il yöneticilerini vatandaşların yasadışı gruplar katılımı ile etkin mücadele başlatmak için uyarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 18:33