Tacik-İran arasında kültürel ilişkiler güçlendiriliyor

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de biraraya gelen politikacılar, Tacik-İran kültürel bağlarının gelişimi ve güçlendirilmesi konularını görüştü.

Tacikistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Şamsiddin Orumbekzoda, İran'ın Tacikistan Khudzhatullo Fagoni'nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi ile görüştü.

Toplantının, İran'ın Tacikistan Cumhuriyeti büyükelçisi olarak Khujatullo Fagoni misyonunun tamamlanmasıyla ilgili olarak yapıldığı bildirildi. Toplantıda taraflar, Duşanbe ile Tahran arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi konularını ele aldılar.

Konuşmacılar, iki devletin halkları arasında bir dil engeli olmadığına dikkat çektiler. Tiyatro ve film endüstrisinde ortaklığın mümkün olduğu, düşünülen ortaklıklar ile birlikte karşılıklı çıkarların diğer yönlerinin de birbirini tamamlayacağı belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net