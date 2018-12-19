Tacik kadınları ev işlerinde değil kitaplarla yarışacak

Tacikistan'da yaşayan ev hanımları artık sadece ev işlerini yapmakla değil, aynı zamanda kendilerini entellektüel olarak geliştirmek için kitap okumaya daha fazla zaman ayıracaklar.

Kulyab ilinin aktivistleri, kadınlara kitap okumayı teşvik ederek gelecek yılın başında 'en bilgili ev hanımı' konulu bir yarışma düzenleme niyetinde olduklarını belirttiler.

Bu yarışmaya katılmak istediğini söyleyen Kulyablı 43 yaşındaki iki çocuk annesi Sairambi Mirzoyeva, evlendikten sonra tüm zamanını engelli kızına bakmaya ayırdığını belirtirken 21 yaşındaki büyük kızının Kulyab Teknoloji Üniversitesini bitirdikten sonra master eğitimi sonrası kendi üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığını söyledi. Sairambi'nin hayatında bu sıralar hasta kızına bakmak, yemek yapmak, evi temizlemenin yanında “Ev işi asla bitmez” diye günde en az bir saat kitap okuma alışkanlığı başladı.

Kulyab ili yönetimi, ev hanımları için kitap okuma özel programlarının Tacikistan devlet başkanlığı idaresi başkanı Ozoda Rahmon'un inisiyatifiyle başlatıldığını bildirdi. Programın amacı ev kadınlarının kültürel düzeylerini yükseltmeye, toplumun faaliyetlerine katılmaya ve çocukların doğru biçimde yetiştirilmesine katkıda bulunacak.

Yarışma Dahan bölgesinde düzenlenecek

Yetkililer en bilgili ev hanımı belirleme yarışmasının ilin Dahan bölgesinden başlatacaklarını belirttiler. Sosyal bilimciler, bu girişimin yararlı olacağını, çünkü genelde ev kadınların okumaya zamanı veya buna alışkanlığı olmadığını dile getiriyor.

Konuyla ilgili bir uzman, “Herkes bilir ki, eğitimli bir anne eğitimli ve kültürlü çocukları yetiştirecektir. Ancak bizde kadınlarımız gündelik ağır sorumlulukları yüzünden kendilerinin entelektüel gelişimlerine dikkat etmiyorlar ve sonuç olarak da çocuklar için iyi bir örnek olmuyorlar ”dedi.

Tacikistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 2010 yılında ülkenin çalışma çağındaki nüfusunun yaklaşık yüzde 48'inin ekonomik hayata katılmadığını belirtmişti. Bu ülkede nüfusun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan oluşuyor. Tacikistan’da 25 ila 54 yaşları arasında 1,1 milyondan fazla ev hanımı bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



