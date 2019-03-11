Tacik muhaliften -kaçırıldım ve işkence gördüm- iddiası

Tanınmış bir Tacik muhalefet aktivisti olan Sharofiddin Gadoyev, Tacik makamlarının geçen ay kendisini kaçırdığını, işkence gördüğü ve 2020'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon'un en büyük oğlunu desteklemek için baskı yaptığını iddia ediyor.

Tacikistan'da yasaklanan grup muhalif hareketinin bir üyesi olan Sharofiddin Gadoev, bu açıklamayı, Duşanbe'ye geri dönmezden iki hafta önce Amsterdam'daki bir röportajında ​​yaptı.

Hollanda daha önce Gadoev'e mülteci statüsü vermişti.

Gadoyev, “Benim için planları şuydu ... Tacikistan’a geri dönen 24 kişilik 17 grubun lideri olacaktım ve sonunda Cumhurbaşkanı Rahmon ve oğlu Rustam Emomali’nin politikalarını desteklecektim” dedi. Gadoyev, gazetecilere talimatların Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi başkanı Syumumin Yatimov'dan geldiğini söyledi

Emomali Rakhmon 1992'den bu yana Tacikistan’da ülkenin başında. Birçok kişi, halefinin 29 yaşında Duşanbe belediye başkanlığı görevini alan 31 yaşındaki oğlu olacağını belirtiyor.

Tacik yetkililer şu ana kadar Gadoyev'in Moskova'da kaçırıldığını ve zorla Duşanbe'ye nakledildiğini bildiren hiçbir açıklamada bulunmadılar.

Kaynak:www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 08:01