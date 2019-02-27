Tacik ordusu sınırdaki yabancı paralı askerler konusunda endişeli

Tacikistan Sınır Servisi, Tacikistan sınırındaki Afganistan'ın kuzey illerinde 6 binden fazla yabancı savaşçı olduğunu açıkladı.

Bu açıklama, 26 Şubat'ta Orta Asya ülkeleri, Rusya ve Afganistan sınır ajansları başkanlarının bölgesel toplantısı toplantısında açıklandı.

Tacik bir yetkili, Badahşan, Kunduz ve Tahor’un Afgan illerinde terörist grupların birikimi konusundaki endişelerini dile getirdi. Ona göre, 6 bin 370'i yabancı paralı askeri olan bu sınır bölgelerinde 16 bin 770 militan toplandı. Tacikistan sınır kuvvetleri komutanı Albay General Rajabali Rahmonali, “36 terörist eğitim kampı kurdular. Bunlar esas olarak Taliban, Ensullah ve DEAŞ ” dedi.

Tacikistan Güvenlik Konseyi sekreteri Abdurahim Kakhharov, terörist grupların genellikle baharın başlamasıyla daha aktif hale geldiğini, bu nedenle bölgedeki ülkelerden güvenlik kuruluşları ve sınır muhafızlarının bu yönde işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce, bölge ülkelerinin askeri temsilcileri defalarca Afganistan sınırındaki durumla ilgili endişelerini dile getirdiler. Kasım 2018’de, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) başkanı Valery Semerikov, Afganistan’ın Tacikistan ve Türkmenistan’la sınırında güçlü bir aşırılık yanlısı gruplaşma tehlikesini ilan etti.

Afganistan'ın Tacikistan ile olan devlet sınırının toplam uzunluğu 1344, Türkmenistan ile 804 kilometredir.

26 Şubat’ta, 12 Nisan 2019’da yapılması planlanan Taşkent’te Orta Asya Ülkeleri Başkanları İstişare Toplantısı hazırlıkları hakkında görüşmelerde bulunan Türkmenistan ve Özbekistan başkanları arasında bir telefon görüşmesi düzenlendi. Resmi basında Afganistan sınırındaki devlet başkanlarının güvenlik meseleleri olup olmadığı tartışılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 09:30