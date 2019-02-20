Tacik-Özbek sınırında yeni bir kontrol noktası kurulacak

Tacik-Özbek sınırında, yakın zamanda yeni bir kontrol noktası kurulacak.

Tacikistan'ın Gissar ilçesini Özbekistan'ın Surkhandarya bölgesindeki Uzun ilçesinin Babatag kasabasına bağlayacak bir kontrol noktası oluşturulacak. 20 Şubat'ta, Tacikistan Parlamentosu Alt Meclisi, yeni CPR'nin faaliyet göstereceği Hükümetlerarası Anlaşmanın değiştirilmesine ilişkin bir protokolü onayladı.

Tacikistan sınır birliklerinin komutanı ve Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Devlet Başkan Vekili, Albay-General Rajabali Rahmonali, Parlamento milletvekillerine yeni bir kontrol noktası açma protokolünü tanıttı.

Uluslararası statüde olmayacak

Rajabali Rahmonali, protokolün Radyo Ozodi ile yaptığı röportajda milletvekilleri tarafından onaylanmasının ardından, yeni kontrol noktasının uluslararası statüye sahip olmayacağını, sadece Tacikistan ve Özbekistan vatandaşlarının yanı sıra bu devletlerin vatandaşlarına ait araçların buna izin verileceğini vurguladı. Yabancı uyruklu vatandaşların 9 uluslararası sınır kontrol noktası kullanabileceğini belirtti.

Tacik-Özbek sınırında yeni kontrol noktaları açma girişiminin 17-18 Ağustos tarihlerinde Tacik başkan Emomali Rakmon(İmamli Rahman)'un Taşkent'e yaptığı devlet ziyareti sırasında açıklandı. Rakhmon’un Özbekistan’a yaptığı devlet ziyaretinin tamamlanmasından hemen sonra, iki ülkenin sınır ajansları yeni kontrol noktaları açma konusunu incelemeye başladı.

Tacikistan ve Özbekistan arasındaki devlet sınırının uzunluğu 1.332.9 kilometredir. 2002 yılında imzalanan iki ülke arasındaki hükümetler arası anlaşmaya göre, 9'u uluslararası statüde olan Tacik-Özbek sınırında 16 kontrol noktası kuruldu. Bunlardan dördü demiryolu taşımacılığı için kontrol noktalarıdır. On iki kontrol noktası Sogd bölgesinde, dördü Khatlon bölgesinde ve Tursunzade'de bulunmaktadır.

Ancak, eski Özbek lideri İslam Kerimov döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin soğuması sırasında çoğu kapatıldı. 2010'dan bu yana Tacikistan ve Özbekistan arasında sadece iki kara geçiş noktası olan “Tursunzade-Sariosiyo” ve “Fotehobod-Oybek” faaliyet gösteriyor. Özbekistan'ın yeni cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev (Şevket Mirziyayev), komşu ülkelerle yakınlaşmaya yöneldi ve Tacikistan ile ulaşım iletişimini yeniden kurma niyetini açıkladı. Geçtiğimiz yılın mart ayında, 16 kontrol noktasının tümü Duşanbe'deki Shavkat Mirziyoyev devlet ziyaretinden önce tam hacim kazandı.

Tacikistan’ın sınır birliklerinin komutanı da Radyo Ozodi’ye verdiği demeçte, Mart 2018’den bu yana Tacikistan ve Özbekistan’ın vizeleri kaldırmaya karar verdiklerinde 1 milyon 384 bin kişinin Tacik-Özbek sınırını geçtiğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net