Tacik ve Kırgızlar en az maaş alan millet

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)'deki en düşük ücretin Tacikistan ve Kırgızistan'da olduğu rapor edildi.

2017 yılında Tacikistan'daki gerçek ücret seviyesi 137 dolar oldu. Bu rakam, BDT ülkeleri ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında en düşük rakam olarak açıklandı. İstatistiki veriler, Ekonomi Yüksekokulu Sosyal Politika Enstitüsü uzmanları tarafından "2011-2017 'de maaşların ülkelere göre karşılaştırması" raporunda yayınlandı.

Rusya'daki ortalama maaş, geçen sene 671 dolar, Belarus'ta ise 421 dolar olarak belirlendi. Kazakistan’da yaşayanların aldığı en az maaş 459 dolar iken Kırgızistan'da ise rakam 216,3 dolar olarak görüldü. Azerbaycan'da bu gösterge 306,7 iken Moldova’da 308,4 ve Ukrayna 272,9 dolar oldu.

Raporda 2011 yılından bu yana Rusya ve diğer ülkeler arasındaki ücretler arasındaki farkın artmaya devam ettiğine dikkat çekiliyor. Rakamlardaki oynamaların 2015-2017 yıllarında Azerbaycan, Belarus ve Kazakistan gibi ülkelerin ekonomilerindeki bozulmalardan kaynaklandığı öne sürülüyor.



