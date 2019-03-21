Tacikistan Başbakanı istifa edecek iddiası

Akhbor web sitesindeki kaynaklar, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'nın sağlığı nedeniyle istifa edeceğini ve tedavisine odaklanacağını bildirdi.

Rasulzoda, karaciğer hastalığından muzdarip ve yurtdışında nitelikli tedaviye ihtiyaç duyuyor. 58 yaşındaki Kohir Rasulzoda, Kasım 2013'te Tacikistan Bakanlar Kabinesine başkanlık etti.

Kaynak, “Doktorlar, kendisine daha rahat bir çalışma şekli önerdiler, ayrıca, Rasulzoda'nın, muhtemelen karaciğer hastalığından muzdarip olduğu için, büyük olasılıkla Almanya'da, yurtdışında nitelikli tıbbi tedaviye ihtiyacı var” dedi.

Tedaviden sonra Kohir Rasulzoda kamu hizmetine geri dönebilir, ancak daha sakin bir pozisyona dönebilir veya aile işine odaklanabilir.



Kaynak: www.dunyabulteni.net