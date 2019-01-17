Tacikistan'da 2 yıl boyunca iş yeri denetimi yapılmayacak

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 15 Ocak tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti'nin üretim alanlarındaki faaliyetlerinin 1 Ocak 2021'e kadar her türlü denetimine ilişkin bir moratoryum ilan edildiğine dair bir kararname imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı basın servisi, denetim yasağı kararnameyle ilgili, “Bu Karar'a göre, 1 Ocak 2021'e kadar, üretim alanlarındaki her türlü işyeri denetimine ilişkin bir moratoryum duyuruldu." dedi.

Moratoryumun ilan edilmesinin amacı, üretim alanlarındaki girişimci kuruluşların üretim alanlarındaki devlet desteği, yeni işlerin organizasyonu, cumhuriyetin sanayi ve ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi, denetimlerin azaltılması ve ülkedeki girişimcilik ve yatırım için uygun bir iklim oluşturulmasıdır.

İmamli Rahman daha önce yaptığı konuşmalarda, iş dünyasında çok sayıda kontrol kuruluşunun müdahalesini sert bir şekilde eleştirdi ve Tacikistan'da en az 28 kontrol yapısına olan ihtiyacı sorguladı.

Tacik iş adamları ayrıca, çeşitli bölümler tarafından sayısız, bazen de temelsiz ve tekrarlanan kontrollerden sürekli olarak şikayet ediyorlardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net