Tacikistan'da 7,2 kg ağırlığındaki bir çocuk dünyaya geldi

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Tacikistan'da, 9 Temmuz tarihinde Kulyab doğum evinde 7 kg 200 gram ağırlığında bir çocuk dünyaya geldi. Doktorlar bebeğin yeni doğanlar arasında rekor ağırlığa sahip olduğunu söyledi.

Kulob doğum evi müdürü Halima Gadoeva, çocuğun Sezaryen ameliyatı ile dünyaya geldiğinin ve ağırlığının 7 kg 200 gram ağırlığında olduğunu söyledi. Doktor çocuğun ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

yavaş yavaş ameliyattan kurtulur.

"Benim pratiğimde, ilk defa böyle bir büyük bebeği görüyorum. Bu Tacikistan'da benzeri görülmemiş bir doğum vakadır, " diyen Doktor Halima Gadoeva, bebeğin annesi olan 30 yaşındaki Takhmina Odinaeva'nın, beşinci çocuğu olduğunu, diğer çocukların da 3 ila 4 kilogram arasında doğduklarını söyledi.

Tacikistan'da yeni doğan bebeklerin ağırlığı genellikle 1,5 ila 5,5 kg arasında değişiyor.

