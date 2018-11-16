Tacikistan'da Facebook ve Twitter engeli kaldırıldı

Tacikistan'da 15 Kasım Perşembe itibariyle sosyal medya uygulamaları Facebook ve Twitter erişime açıldı.

Kasım ayındaki Khorog şehrindeki protestoların başlamasından sonra, Youtube, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara ve Asya Plus, Akhbor gibi bağımsız haber sitelerine ücretsiz erişim engellenmişti.

Tacikistan'da yaşayan vatandaşların, 15 Kasım itibariyle daha önceden kapatılmış olan Facebook ve Twitter sosyal ağlarına serbestçe girebileceği bildirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 13:56