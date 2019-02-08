Tacikistan'da hamam yapılan camiler yeniden ibadete açılacak

Tacikistan'da ülkede yeni camileri olan ihtiyacı incelemek ve daha önce kapatılan camileri yeniden açmak için özel bir komisyon kurulduğu bildirildi.

Tacikistan Diyanet İşleri Komitesi Başkan yardımcısı Sulaymon Davlatzoda, 6 Şubat tarihinde basına verdiği demeçte, komisyonun bu alanda durumu gözden geçirip hükümete cami yapımı ile ilgili tavsiyelerde bulunacağını söyledi.

Tacik yetkililer hükümetin son birkaç ay içinde önce kapatılan camileri yeniden açmaya başladığını belirttiler. Örneğin, sadece Boxtar ilçesinin köylerinde daha önce kapatılan 100 tane cami yeniden açıldı.

Tacikistan hükümeti 10 yıl önce camileri kapatmak için bir kampanya başlatmişti. O zamandan bu yana yüzlerce cami kapatıldı. Camilerden bazıları çayhanelere, hamamlara ve kuaför salonlarına dönüştürülmüştü.

Hükümetin bu cami kapatma kampanyası Tacik Müslümanları ve insan hakları örgütü tarafından eleştirilmişti.

Bağımsızlıktan sonra Tacikistan’da 1992-1997 yıllar arasında Cumhurbaşkanı Rahman hükümeti ve çoğunluğunu Müslümanlar oluşturduğu Tacik muhalefeti arasında yaşanan iç savaşta yüz elli binden fazla kişi ölmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net