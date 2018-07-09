Tacikistan'da işkence mağdurlarına tazminat

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Tacikistan'daki işkence mağdurlarına 800 dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Sivil Toplumların Uluslararası İşkence ve Cezasızlığa Karşı Koalisyonu, Tacikistan'daki işkence ve kötü muamele mağdurlarının hayatlarının parasal değerini açıkladı.

Koalisyon, Tacikistan'da işkence ve kötü muamele sonucunda mağdurlarının kaybedilen hayatı ya da sağlık tazminatının yetersiz olduğunu açıkladı ve konu ile ilgili bilgiler sundu.

Açıklamada, Tacikistan'da işkence sonucu ölenler için ödenen tazminat miktarının 5 bin ile 46,3 bin Somoni (799-7396 $) arasında olduğu bildirildi.

