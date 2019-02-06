Tacikistan'da Kırgız vatandaşlarıyla evlilik sayısı artıyor

Geçen yıl 200'den fazla Tacik vatandaşı çoğunluğu Kırgız vatandaşı olan yabancılarla evlilik akdi imzaladı. Rakamlar 2017 yılına göre yabancılarla evlilik sayısının yüzde 30 arttığını göstermektedir.

Tacikistan Adalet Bakanlığı Nufüs dairesi Başkan Yardımcısı Iftikhor Samadzoda'ya göre, karma evliliklerin çoğu Kırgız vatandaşlarına aittir. 100'den fazla Tacik vatandaşı bu ülke vatandaşları ile evlendiler. Tacikler bunun yanında sırasıyla Özbekistan, Rusya, Afganistan, İran, Türkiye, Türkmenistan, Kazakistan, Ukrayna, İtalya ve diğer ülkeler vatandaşları ile de evlendiler.

Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı Yasaları Dairesi Başkan Yardımcılığı Iftikhor Samadzoda'ya göre, 100'den fazla evlilik, İtalya ve diğer ülke vatandaşları ile gerçekleşti. Iftikhor Samadzoda "Buradaki vatandaşlarımızın birçoğu asıl vatanları olan Kırgızistan’a göç etmek istiyorlar ve onlar için Kırgızlarla evlenmek harika bir fırsattır" dedi.

Rapora göre, kayıtlı Tacik-Kırgız evliliklerinin yüzde 95'i Tacikistan'daki en büyük etnik Kırgız diasporası yaşayan Lakhsh bölgesine (eski adıyla Jirgatal) kayıt edildi.

Geçen yılın yazında, Tacikistan’ın Isfara ilçesi yakınlarındaki Hoca köyünün sakini olan 21 yaşındaki Hamrozhan adlı kız Bişkek sakini bir gençle evlendi. Şimdi onlar Kırgızistan'da yaşıyorlar, ancak Hamrozkhon'un Tacik yasalarını gerektirdiği şekilde İsfara'da ailesi için bir ev inşa ediyor.

2011'de Tacik Parlamentosu Aile Kanunu'nda bazı değişiklikler yaptı. Buna göre, Tacik vatandaşlarıyla evlenmek isteyen yabancılar üç temel şartı yerine getirmek zorundadır: ülkede en az bir yıl yaşamak, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi imzalamak ve eşine bir ev temin etmek. Yabancılarla evlenmek isteyen Tacikistan vatandaşları için böyle bir gereklilik yoktur.

Tacik yetkililere göre, evlilik prosedürlerinin bu şekilde sertleştirilmesi boşanma durumunda Tacik kadınların mülkiyet haklarını koruyacaktır. Ancak 2017'de BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılma Komitesi, Tacik hükümetini Tacik kadınlarının yabancılarla olan evliliklerine ilişkin kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı. Komite’ye göre, bu gibi kısıtlamalar, eş seçme hakkı da dahil olmak üzere temel insan haklarını ihlal ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net