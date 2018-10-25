Tacikistan'da Mevlana konuşuldu

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Mevlana Sempozyumu'nda Türkiye ve Tacikistan ortak kültürünün değerlerinden Hazreti Mevlana anıldı.

Tacikistan Bilimler Akademisi ve Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen "Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana" konulu sempozyuma Tacikistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Prof. Dr. Nizomiddin Zohidi, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal'ın yanı sıra Türkiye, Tacikistan, Afganistan, İran ve Özbekistan'dan birçok bilim insanı katıldı.

Zohidi, her yıl Mevlana'nın doğum yıl dönümünün 30 Eylül'de Tacikistan'da kutlandığını, ölüm yıl dönümünün ise aralıkta Türkiye'de anılmasının bir gelenek haline geldiğini hatırlattı.

Mevlana'nın bugünkü Tacikistan topraklarında dünyaya geldiğini ve hayatının büyük bir kısmını Türkiye’de geçirdiğini vurgulayan Zohidi, Mevlana'nın iki ülke halkının dostluğunun simgesi ve manevi bağı olduğunu belirtti.

Zohidi, Tacikistan'da gerçekleştirilen sempozyumun iki dost ülkenin kültürel iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Köksal, Türkiye ve Tacikistan'ın Mevlana Celaleddin Rumi gibi evrensel şahsiyetlerden güç alan ortak bir kültür mirası paylaştığına dikkati çekti.

Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Farhod Rahimi, Tacik ve Fars şiirinde döneminin bilinen düşünür ve alimlerinden Mevlana Celalettin-i Belh-i'nin Tacikistan'da büyük saygı gördüğünü vurguladı.

Mevlana'nın eserlerine ve düşüncelerine çok değer verildiğini ve araştırmalar yapıldığını ifade eden Rahimi, sempozyumun Mevlana'nın düşüncelerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Er, Tacikler ile Türklerin uzun yıllar iç içe yaşayıp kaynaştıklarını belirterek, "Nitekim yalnızca örf, adet ve geleneklerimizin değil, bu değerleri asırlar boyunca koruyup zenginleştirerek günümüze taşıyan alimlerimizin, ariflerimizin de ortak olması bu hakikatin bir nişanesidir." dedi.

Sempozyumun gerçekleştiği Milli Kütüphanenin fuaye alanında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve TİKA iş birliğinde hazırlanan Hz. Mevlana'nın anıldığı Hüsn-i Hatlar ve Eserlerinin Kadim Nüshaları sergisi yer aldı.

Kaynak: AA