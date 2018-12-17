Tacikistan'da resmi kurumlarda başörtü yasağı için görüşmeler başladı

Tacik makamları, devlet ve özel kurumlardaki kadınların başörtülü olarak çalışmasını yasaklamaya karar verdi.

Halen başörtüsü ile çalışan kadınların, tüm kurumlara, kuruluşlara ve işletmelerde çalışmasını engelleyecek bir yasa tasarısını hazırlamak üzere Ulusal Yasama Merkezi'nde bir çalışma grubu kuruldu..

Resmi başörtü yasağı için ilk girişim

Tacikistan'daki kadınların başörtüsü takmalarını yasal olarak kısıtlayan ilk girişim budur. Bugüne kadar yetkililer, halk arasında açıklayıcı bir çalışma yürütmeye çalışmışlardı. Başörtü takmanın Tacikli kadınların ulusal geleneklere ve kıyafet giyme kültürüne aykırı olduğu öne sürülmüştü.

Yetkililer, kadınların başörtüsü, satr, burka ve diğer Müslüman kıyafetleri giymelerini önermiyor. İnsan hakları savunucuları bu tür kısıtlamaların vatandaşların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini savunuyor. Kaynağa göre, 18 Aralık'ta Duşanbe'de, Tacikistan'ın tüm devlet kurumlarının temsilcilerinin bu sorunu tartışmaya katılacağı bir yuvarlak masa toplanacak.

Kadın ve Aile İşleri Komitesi başlattı

Bu tasarının geliştirilmesinin başlatıcısı, Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti kapsamındaki Kadın ve Aile İşleri Komitesidir. Savcı, Tacikistan Başsavcılığı'na yazdığı mektupta, satra ve başörtülü kadınlara yasal olarak tüm idari binalara girilmesinin yasaklamasını istedi. Savcılık Genel Sekreteri, bu talebi, Ulusal Mevzuat Merkezi'ndeki yasayı hazırlamak için bir bölümler arası komisyonun oluşturulduğu ayrı bir talimat temelinde, Başkanın icra dairesine gönderdi.

Sivil toplum aktivistlerinden biri olan Munira Shahidi, 14 Aralık'ta şunları söyledi: “Bence yasaların bir ya da daha fazla giysi giyme hakkını yasaklamalarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak, toplumda kıyafet giyme kültürü üzerine açıklayıcı bir çalışma yürütmek için, eğitim kurumlarında özel derslerin tanıtımı, son derece gereklidir. O zaman yasal kısıtlamalar getirmemiz gerekmeyebilir. ”

Kaynak: www.dunyabulteni.net