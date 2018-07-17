Tacikistan'da sertifikasız cep telefon satışına yasak

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Tacik hükümeti Haberleşme Hizmetleri şirketi Başkan Yardımcısı Adolat Abdurahmonzoda, 16 Temmuz'da Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında cep telefonu satışını sadece bu şirketin belgesini alanların gerçekleştireceğini söyledi.

"Biz Tacikstandard izniyle her cep telefonunun kalitesini kontrol ediyoruz, ve ancak bundan sonra satış için izin veriyoruz" diyen Abdurahmonzoda, "İrtibat Servisi bu telefonlarda bölgesel ve uluslararası kalite standartlarının mevcut olduğu belgesini verecektir" dedi. Adolat Abdurahmonzoda'ya göre, İletişim Servisi tarafından uygunluk belgesi verilmesi için belirli ödeme talep edilecek. İletişim Servisi Başkan Yardımcısı ayrıca, dört satıcının cep telefonları onların izni olamadan sattığı için cezalandırıldığını da kaydetti.



