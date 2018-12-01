Tacikistan'daki cezaevi sisteminin revizyona ihtiyacı var

Khujand (Kocand) hapishanesinde yaşanan isyan Tacikistan'ın cezaevi sisteminde ciddi sorunlar olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, Tacikistan'daki yetkililerin, durumları iyileştirmek ve baskıları değil, sorunları çözmeye yönelik daha modern yöntemler bulmaları gerektiğine inanıyorlar.

“Ozodi” radyosunun konu ile ilgili analizinde toplumda radikalleşmeyle yanlış mücadelenin hapishaneleri radikal dinî fikirlere bağlı olanların toplanma yerlerine çevirdiği, kapalı ceza kurumlarının bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtildi. Khujand şehri hapishanesinde 7 Kasım gecesi yaşanan mahkumlar isyanında iki hapishane subayı da dahil olmak üzere 23 kişinin öldürüldüğü bildirilmiş, hükümet bu isyanı radikal grupların ayaklanması olarak açıklanmıştı.

Bu yılın Kasım ayında ülke parlamentosunda konuşan Tacikistan Başsavcı vekili Abdurahim Abdulhakhasanijon son yılda bin 200 kişinin DEAŞ terör örgütü ve aşırılık yanlısı Selefilik hareketine üye olmaktan tutuklandığını açıklamıştı. Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi müdür yardımcısı Saifullo Safarov, yetkililerin bu durumdan ders aldıklarını ve gerekli önlemlerin alınmaya başladığını söyledi. Bu olaydan sonra tüm cezaevleri rejimi uluslararası standartlara uygun olarak değişecek” dedi.

İnsan onurunu küçümseyen işkence

Yetkililer, Khujand cezaevinde meydana gelen isyan olayını detaylı olarak yorumlamak için acele etmese de, bu kurumda bulunanlar isyanın sebebinin kötü muamele ve hükümlülerin haklarının ihlali olduğunu düşünüyorlar.

Bir yıl önce “Ozodi” radyosunun konuşan eski bir mahkum Khujand hapishanesindeki kötü durum hakkında önemli bilgiler vermişti. Bu kişi bazı mahkumların çıplak olarak saatlerce dışarıda tutulduğunu ve bunun insanlık onurunu kıran ceza olarak algılandığını söylemişti. “Cezaevinin yöneticisi duygusuzluğu ile ünlenmişti ve en ufak bir suçta mahkumlara en ağır şekilde hakaret edebilirdi”. Ona göre, bu kolonide dayak ve gasp yaygın bir uygulamadır.

İnsan hakları savunucusu Oynihol Bobonazarova bazı yargıçların bile hapis evlerinde işkence yapıldığını defalarca kabul ettiklerini hatırlattı. “Ülkede olamayan suçlardan dolayı bir kişi aşırılıkçı olarak ilan edilir ve ona uzun bir süre hapis cezası verilir. Sonuçta böyle haksızlık insanda rejime karşı nefret oluşturur. Tacikistan'daki hapishanelerde yeniden terbiye düzeni bulunmuyor, orada atmosfer öyle ki, bir insan radikal olmasa bile, onun böyle olmasına sebep veriliyor”.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 10:44