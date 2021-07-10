Tacikistan'daki depremde 5 kişi öldü

Tacikistan'ın doğusunda meydana gelen depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, bugün sabah yerel saatle 07.14'te, başkent Duşanbe’nin 165 kilometre kuzedoğusundaki Tacikabad ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, deprem sırasında 20’ye yakın evin hasar gördüğü, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın talimatıyla Başbakan Kahir Rasulzade’nin başkanlığında deprem sonuçlarının bertaraf edilmesine yönelik özel komisyon kurulduğu ifade edildi.

AA