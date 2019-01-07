Tacikistan GSYİH'yı 2,5 kat artırmayı planlıyor

Tacikistan hükümeti gelecek 11 yıllık planlamasında gayri safi yurtiçi hasılasını 2,6 kat artırmayı planlıyor. Ülkenin Gayrisafi yurt içi hasılası büyüklüğünün 2030 yılına kadar 207,7 milyar Somoni'ye çıkarılmasını planlıyor.

Avesta haber ajansında yer alan habere göre, 2030 yılına kadar gerçekleşmesi gereken bu öngörüler Tacikistan'ın Ulusal Kalkınma Stratejisi'nde planlanmıştır. Plana göre, bu yıl için Tacikistan’ın GSYİH'sinin 78,2 milyar Somoni (8,2 milyar dolar) ulaşması bekleniyor. Burada ana konular ekonominin çeşitlendirilmesi, elektrik ve sanayi malları üretiminde artışın sağlanmasıdır.

Ülkenin 2030 yılına kadar planlanan Ulusal Kalkınma Stratejisinin tam olarak uygulanmasıyla elektrik üretiminin mevcut 18 milyar kW / s'den 45 milyar kW / s'ye yükseleceği belirtildi. Planı hazırlayan yetkililere göre, enerji bağımsızlığının kazanılması diğer sektörlerin, özellikle de sanayi sektörünün gelişmesine ivme kazandıracaktır.

Enerji bağımsızlığının kazanılmasının ise Rogun hidroelektrik santralinin inşası ve yürürlüğe konulması ile ilgilidir. Rogun hidroelektrik santralinin tümüyle devreye girmesinden sonra, ülkenin elektrik üretimi, yeni enerji tesislerinin devreye alınması hariç olmak üzere, yıllık mevcut 18 milyar kWh'den yıllık 31 milyar kWh'a ulaşacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 12:01