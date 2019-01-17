Tacikistan ilk İslâm bankasına hazırlanıyor

Tacikistan’daki ilk İslâmi finans bankası Nisan 2019’da açılacak.

Alınan bilgiye göre, 2018 yılında, Kazakistan'ın Almatı kentindeki İslami Kalkınma Bankası (IsDB) Grup Merkezi'ndeki Özel Sektörün (ICD) Bölgesel Ofisi (IsDB) Bölgesel Ofisi, Tacikistan'da orta büyüklükteki bir banka olan Sohibkorbank tarafından alındı.

Kaynak, “Sohibkorbank, 2019 yılına kadar geleneksel bir bankadan Tacikistan'daki 1. İslam bankasına dönüşüm konusunda stratejik hırslarını elde etmek için teknik rehberlik almaya çalıştı” dedi. ICD ekibinin şu anda bankanın finans bankasına dönüşümü, İslam dini hukukuna göre yönetişimi, ürün geliştirme, yasal destek, insan kaynakları, BT çözümleri, muhasebe, hazine, risk yönetimi ve pazarlama ve iletişim desteği konularını kapsayan yolculuğu boyunca rehberlik ettiğini belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net