 Tacikistan'ın Gorno-Badahşan bölgesinde Çin'in askeri üssü

Çin'in sınırına birkaç kilometre mesafedeki Tacikistan'ın Gorno-Badahşan Özerk Bölgesi'ndeki Murgab bölgesinde gizli askeri üssü bulunduğu yeniden iddia edildi.

Washington Post gazetesi, Duşanbe ve Pekin hükümetlerince reddedilmesine rağmen Çin sınır kontrol noktasının Tacikistan'da bulunduğunu iddia ediyor. Çin kontrol noktası, Tacikistan'ın Murgab ilçesinde bulunan Vahon Afgan kontrol noktasının çok yakınında bulunmuyor. Gazete yazarı Geryy Shih, Tacik-Afgan sınırına yaptığı son iş gezisi sırasında Çin'in bu “mütevazı askeri üssünü” ziyaret ettiğini açıkladı.

Gerry Shih, Murgab pazarında Çinli askerlerle tanıştığını iddia ediyor. Onlardan Ma adlı biri, Washington Post gazetecisine, üç veya dört yıl boyunca Tacik bölgesinde olduklarını söyledi. Yazara göre, Çinli, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (XUAR) askerleri tarafından giyilen, özellikle de bölgedeki Müslümanlar tarafından giyilen üniformalarda giyiniyordu.

Amerikalı gazeteci, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tacikistan devlet sembollerinin kontrol noktasına girişte görülebildiğini, ancak binaların kime ait olduğu veya askeri tesisin finansmanından hangi tarafların sorumlu olduğunun bilinmediğini söylüyor. Washington Post, küçük bir oda, baraka ve eğitim alanı gösteren bir uydu görüntüsü yayınlamaktadır.

Askeri üslerin bulunduğu yer stratejik. Üç ülkenin sınırları (Tacikistan, Çin ve Afganistan) orada buluşuyor ve Afganistan'a ait sözde Wakhan koridoru yakınlarda bulunuyor. Bu bölge pratik olarak Afgan tarafından korunuyor ve bu da aşırılık yanlılarının komşu ülkelere bu bölgeden sızmasını kolaylaştırıyor.

Murghab sakinlerine göre onlarca, belki yüzlerce Çinli asker orada hizmet veriyor. Yerel pazardaki Çin ordusu yüzlerce kilogram yak et satın alıyor (yak boynuzlu ailenin gerçek boğalar cinsinin toynaklı bir hayvan). Yerliler, bir kural olarak, Çin askerlerine bir Tacik-tercüman eşlik ettiğini söyledi. Gazete, Murghab pazarında satın alındığı sırada iki Çinli askerin fotoğrafını yayınladı.

Washington Post, Dışişleri Bakanlığı ve PRC Askeri Dairesi'nin, askeri birliklerinin Tacikistan'daki varlığı hakkında yorum yapmaktan kaçındığını yazıyor. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, gazeteye verilen resmi bir cevapta, PRC'nin ülke topraklarına askeri bir temeli bulunmadığını ve partilerin Tacikistan'da Çin kontrol noktası oluşturma olasılığını hiç tartışmadıklarını belirtti.

Geçen yaz Çin, Afgan eyaleti Badahşan'da terörle mücadelede Kabil ile işbirliğinin bir parçası olarak Çin, Pakistan ve Tacikistan sınırındaki ilk askeri eğitim üssünü kurmaya başladı. Bu, kaynakları bildirerek Güney Çin Sabah Postası tarafından bildirildi. Yayına göre, bu, Çin'in Afgan topraklarındaki ilk sabit askeri üssü olacak.

Yalanlama

18 Şubat 2018 tarihinde yapılan açıklamada " Yabancı ülkelerin Afganistan ile askeri işbirliği veya onların ülkemizdeki askeri varlığı Afganistan Devlet Başkanı, Güvenlik Konseyi ve parlamentosunun onayı olmadan gerçekleşemez", denildi.

Afganistan Güvenlik Konseyi yine "Çin'in Afganistan'da askeri varlığı bu ülke hükümetiyle tartışılmadığını" da belirtti.

Ocak ayında Pekin ve Kabil hükümetlerinin Tacikistan sınırındaki Badahşan eyaletinde Çin’in askeri üs inşa edeceği hakkında haberler yayınlanmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı resmi temsilcisi Wu Qian da bu bilgiyi reddederek, "Çin'in Afganistan'da bir askeri üs inşa edeceği iddiaları doğru değil" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net