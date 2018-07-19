Tacikistan'ın tahmini altın rezervleri açıklandı

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Tacikistan'ın tahmini altın rezervlerinin 200 ton olduğu açıklandı.

Tacikglavjeoloji devlet şirketi başkan yardımcısı Rahmonbek Bahtdavlatov gazetecilerle yaptığı toplantıda ülkenin tahmini altın rezervlerinin 200 ton olduğunu söyledi. Ona göre, bu rakam 400 tona ulaşabilir.

Avesta haber ajansında konuyla ilgili yapılan haberde de ülkede yaklaşık 40 aktif ve gelecek vadeden altın madeni olduğu belirtildi.

Rahmonbek Bahtdavlatov şu anda bu madenlerden 14’ünde altın üretildiğini sözlerine ekledi. Bunların birçoğu ülkenin kuzey bölgelerinde yer alıyor. Diğer bölgelerde de altın rezervlerini belirlemek için jeolojik araştırma çalışmaları yürütülmektedir.

Haberde ülkede 600 yakın madende 800 çeşit mineralin bulunduğu da belirtildi.



