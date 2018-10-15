Tacikistan meclisini Çin inşa edecek

Çin hükümeti, Duşanbe'nin merkezinde bulunan yeni bir parlamento binası ve hükümet kompleksi inşa etmeye başladı.

Tacik resmi makamlarından verilen bilgiye göre, Pekin yönetimi yeni meclis inşaatı için 1,5 milyar yuan tahsis etti.

İnşaatın başlama töreni, 13 Ekim'de Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve SCO toplantısına katılmak üzere Tacik başkentine gelen PRC Eyalet Konseyi Li Keqiang'ın katılımıyla gerçekleşti.

Yeni parlamento kompleksi, Tarım Bakanlığı eski binaları, Duşanbe belediye binası, İran büyükelçiliği ve çeşitli konut binaları üzerine inşa edilecek. Tahran Caddesi ve Rudaki Bulvarı'nın (Dusti Meydanı) kavşağından, Rudaki Caddesi ve Shokhtemura Caddesi'nin (Tacikistan Oteli) kesişimine 6 hektarlık bir alan üzerinde yer alacak.



Binanın ana bloğunun yüksekliği yaklaşık 50 metre ve kemerlerin yüksekliği 70 metredir. Parlamento binasının toplam alanı 42 bin 874 metrekare.

1500 kişilik genel bir toplantı odasına, parlamentonun üst ve alt odalarına bir toplantı odasının yanı sıra bir tıp merkezi ve bir kütüphaneye ev sahipliği yapacak.

Hükümet binası, 10.27 hektarlık Rudaki ve Ismoili Somoni caddelerinde bulunacak. Kompleks, 15 katlı bir ana bina ve hukumatın çeşitli bölümleri için iki adet 13 katlı binadan oluşacak.

Çin Tacikistan'daki başlıca yatırımcılardan biri olmaya devam ediyor. Pekin'deki bağışlar ve uzun vadeli krediler için, Memurlar Kulübü (100 milyondan fazla yuan) dahil olmak üzere ülkede birçok tesis inşa edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net