Tacikistan ve Afganistan'dan Rusya'nın DEAŞ iddialarına red

Tacikistan Sınır Muhafızları Dairesi Rusya'nın Pakistan'dan helikopterle DEAŞ militanlarının Afganistan-Tacikistan sınırına getirildiği iddialarına açıklama getirdi. Yetkililer, "Tacik-Afgan sınırında militan yok. İki ülkenin sınır ajansları arasında işbirliği yapıldı ve tehdit, sınır birliklerinde belirttiğine göre, öncelikle Tacikistan'da bilinecek." dedi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi sınır birliklerinin şu anki sözcüsü Muhammed Ulu shhodzhaev, “DEAŞ üyeleri ortak sınır boyunca göründüğünde, bilgimiz olacak. Tacik-Afgan sınırı boyunca, Tacikistan'da yasaklanan DEAŞ grubu üyeleri mevcut değil. Sınırda durumun ağırlaşması nedeniyle yeterli güç ve kuvvetler yok. Sınırda ek birlikleri ve teçhizatı artırmak gerek" dedi.

Afgan kaynakları ayrıca militanların ülkenin kuzeyine geçişiyle ilgili bilgileri doğrulamıyor.

Daha önce, Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, DEAŞ üyelerinin Pakistan'dan Tacikistan sınırına, Rusya'nın güney sınırlarına doğru bilinmeyen helikopterler tarafından aktarıldığını söyledi.

Geçmişte, Afganistan hükümetinin silahlı muhaliflerinin Tacikistan sınırındaki Kunduz'da olduğu konusunda söylentiler vardı. Ayrıca Tacikistan hükümetinin muhaliflerinin de silahlı oldukları iddia edildi. Aynı zamanda, hala Darkad bölgesinde Takhar eyaletinde DEAŞ üyeleri olduğu söylendi. Ama militanların helikopterlerle Pakistan’dan sınıra geçişleri şimdiye kadar hiç duyulmamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net