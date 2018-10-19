Tacikistan ve Burundi arasında diplomatik ilişki dönemi

Afrika kıtasının ortasındaki 10 milyon nüfuslu altın cenneti Burundi ile Tacikistan arasında diplomatik ilişki için imzalar atıldı

Tacikistan ve Burundi arasında diplomatik ilişki dönemi

Tacikistan ve Burundi arasında diplomatik ilişki başlatıldı.

Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisinden diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Tacikistan ve Burundi Daimi Temsilcileri tarafından Mahmadamin Makhmadaminov ve Albert Shingyro arasında anlaşma imzalandı" denildi.

Orta Afrika'da küçük bir devlet olan Burundi Cumhuriyeti nüfusu yaklaşık 10 milyon kişidir. Kendi küçük olan bu ülkede büyük miktarda altın ve platin cevheri bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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