Tacikistan Yargıtay başkanının af yasasından haberi yokmuş

Tacikistan’da 2018 yılında terörizmle ilgili üç ceza davası mahkeme tarafından karara bağlandı.

Avesta ajansında yer alan habere göre, konu ile ilgili açıklamayı 4 Şubat'ta Duşanbe'de, gazetecilerle yapılan bir toplantıda Tacikistan Yargıtayı Başkanı Shermuhammad Shokhien yaptı. Shokhien, geçen yıl terör finansmanları ile ilgili 24 ceza davasının mahkemelerde değerlendirildiğini bildirdi.

Shermuhammad Shokhien, “2018’de ülkedeki mahkemeler tarafından değerlendirilen 259 ceza davasının aşırılık yanlısı grupları oluşturma veya onlara üye olma davaları olduğunu belirtti. "2017’de bu suçlamalarla görülen davalar 5 sayı daha fazla idi” dedi.

2018 yılında Tacikistan vatandaşlarının üçüncü ülke topraklarında çatışmalara katılım suçlamasıyla, 72 ceza davası görüldiü Bu 2017'den 43 dava daha az demek oluyor.

Tacikistan Yargıtay başkanı 2018 yılında dört kişiye ömür boyu hapis cezası verildiğini bildirdi. "Bunlar adam öldürme ve terörle suçlananlardir" dedi.

"Af yasasından haberim yok"

Af yasasının hazırlanması ve kabulü konusuna da değinen Yargıtay başkanı, ülke anayasasına göre, bu tür girişimin Cumhurbaşkanının yetkisi olduğunu belirtti. Shermuhammad Shohien "Ben Yüksek Mahkemenin başkanı olarak, af yasasının hazırlanıp hazırlanmadığı hakkında hiçbir bilgim yok" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 12:28