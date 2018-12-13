Tacikistan yurtdışında İslami eğitim alanların ailelerine ceza hazırlığında

Tacikistan'da hükümet, çocuklarını yurtdışında İslami üniversitelere yasadışı yollarla gönderen aileler için ceza hazırlıyor.

Tacikistan Parlamentosu'nun alt meclisi, çocuklarını yasadışı yollardan yabancı uyruklu eğitim kurumlarına gönderen ebeveynlerin adalete teslim edilmesini istedi. Tacikistan Cumhuriyeti Kanununda “Ebeveynlerin çocuk yetiştirme sorumluluğuna” ilişkin yeni değişiklikler geçen ayın sonunda hükümet toplantısında tartışıldı.

7 Aralık'ta Tacik parlamentosunda bir kaynak Radyo Özodi'ye yurtdışında din eğitimi gören öğrencilerin ailelerinin büyük bir para cezası aldığını söyledi. Ancak, söz konusu tutarı belirtmemişti.

289 Tacik, yasadışı olarak din eğitimi alıyor

Tacikistan İçişleri Bakanlığı'na göre, bugün ülke dışında yasadışı din eğitimi alan ülke vatandaşlarının sayısı 289 kişidir. Tacik yasa uygulayıcı basın merkezi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "2018'in ilk dokuz ayında Tacik makamları yurtdışında din eğitimini yasadışı olarak alan 68 vatandaşını ülkelerine iade etmeyi başardılar" dedi.

Mayıs 2011'de Tacikistan Parlamentosu, “Yurtdışında din eğitimi almak isteyenler, devletin rızasını almaları gerektiği” konusunda “Vicdan Özgürlüğü Üzerine” Kanununda yapılan değişiklikleri onayladı. Tacikistan'da ilk din eğitimi aldıktan sonra verilen izin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yayınlanmalıdır.

"Yetkililer tüm İslami üniversitelerin öğrencileri kontrol edecek"

Parlamentodaki bir kaynağa göre, yurt dışındaki İslami üniversitelerde yasal izinli olarak çalışan kişiler sıkı kontrol altında olacak. Kaynak, “Ülkenin dışındaki dinleri incelemek için izin vermeden önce, Tacikistan'ın diplomatik misyonları aracılığıyla yetkililer üniversite hakkında bilgi toplarlar: resmi bir lisansı var, eğitim süreci nasıl gidiyor ve gelecekteki bir öğrencinin hangi dersleri okuması gerekiyor. Bu, yabancı İslami üniversitelerin öğrencilerinin çeşitli terörist ve aşırılık yanlısı grupların ağlarına girmemeleri için gerekli bir kaynaktır ”dedi.

Kanundaki değişiklikler sadece dini okullarda okuyan öğrencilerin velileriyle ilgili

Tacikistan'da yabancı ülkelerde dini eğitim almaya gidenleri geri getirmek için 2010 yılı başlarında operasyon başlatılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı sözcüsü Afşin Mukim, Yemen, Suriye, Mısır, Pakistan, Afganistan, Irak ve İran'da din eğitimini yasadışı olarak alan 3 binden fazla vatandaşın anavatanlarına iade edildiğini söylüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net