Tacikistan’da hükümet istifa etti

Tacikistan’da, cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan İmamali Rahman'ın dün yemin ederek göreve başlamasının ardından yeni kabine kurulması amacıyla hükümetin istifa ettiği bildirildi.

11 Ekim’de yapılan seçimleri kazanan İmamali Rahman, dün yemin ederek yeni dönemdeki görevine başlamasının ardından, yeni kabinenin oluşturulması amacıyla hükümetin istifasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rahman tarafından imzalanan diğer bir kararnameyle, yeni hükümet kuruluncaya kadar eski hükümetin görevlerini yerine getirmesi kararlaştırıldı.

Ülkedeki yasalara göre, aynı zamanda hükümet başkanı sıfatını da bulunduran cumhurbaşkanının görevine başlaması üzerine, yeni kabine oluşturulması amacıyla hükümet istifa ediyor.

Dün Duşanbe’deki "Kohi Somon" Sarayı'nda düzenlenen törende İmamali Rahman, yemin ederek yeni dönemdeki görevine başlamıştı.

1994, 1999, 2006 ve 2013 yıllarında yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan Rahman, son olarak 11 Ekim’de yapılan ve 5 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 90,92'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 10:39