Tacikistan’da yurt dışında dini öğrenim alanlara sıkı takip

Tacikistan yetkilileri, yabancı ülkelerde yüksek dini öğrenim görenler için ikamet ettikleri bölgenin polis karakoluna her altı ayda bir kontrole gitme şartını getirdiler.

Resmi verilere göre, 2010 yılından bu yana Yemen, Suriye, Mısır, Pakistan, Afganistan, Irak ve İran'da yasa dışı dini eğitim alarak vatanlarına geri dönenlerin sayısı 3 binden fazla.

Mısır’da bir sene dini eğitim alan Gissar şehrinin sakini 32 yaşındaki Dilshod konu ile ilgili olarak “Polis memurları bana uyarı mektubu gönderir. Karakola geldiğimde her sefer polisler yurt dışındaki İslam üniversitelerinde veya medreselerinde neler yaptığımızı soruyorlar. Ardından şimdi nerede olduğumuzu, ne iş yaptığımızı, kimlerle arkadaş olduğumuza araştırıyorlar” dedi.

Merkezi Fransa’da bulunan “Orta Asya’da İnsan Hakları” derneği başkanı Nadezhda Ataeva böyle kontrol ve sorgulamanın yasa dışı olduğunu söyleyerek "İnsanların masumiyet karinesini henüz kimse iptal etmedi" yorumunu yaptı.

Tacik yetkililer yabancı medreseler ve üniversitelerde okumaya gidenlerin geri dönüşü için 2010'ların başında operasyon başlattı.

Tacikistan İçişleri Bakanlığı'na göre, ülke dışında yasa dışı din eğitimi alan vatandaşların sayısı 289 kişi.

Bakanlık basın merkezi “Yetkililer 2018'in ilk dokuz ayında yurtdışında yasadışı dini eğitim alan 68 vatandaşı geri getirmeyi başardılar” açıklaması yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



