Taciklerin politikaya ilgisi azalıyor

ABD merkezli “Ozodi” radyosunun yaptığı analizde Tacik toplumunun ülkenin siyasi yaşamından uzaklaşmaya devam ettiği belirtildi.

Uzmanlar, yetkililerin toplumdaki gençleri harekete geçirmek için başlattığı girişimlere rağmen, bu ülke insanlarının kişisel güdülere dayanarak politikaya müdahale etmemeyi daha yararlı olacağı görüşündel olduıkları belirtildi.

Tacikistan'daki toplum, bir zamanlar bölgedeki politik olarak en aktif olanlardan biri idi. Zaman geçmesi ile Tacikler ülkelerindeki önemli olaylara bile daha az tepki göstermeye başladılar. Ozodi Radyosuna konuşan İngiliz araştırmacı John Heathershow bu ülkede insanların siyasetten daha fazla uzaklaştığını, hatta politika hakkında konuşmaktan kaçındıklarını iddia ederek Taciklerin dünyanın en apolitik halklarından biri olduğunu söyledi.

Tacikistan’da sivil toplumda hareketlilik geçen yüzyılın 80’lerinin sonunda milli canlanma sürecinde aydınlar, talebeler ve gençlerin benzeri görülmemiş etkinliği ile ortaya çıkmıştı. Bu süreçte Devlet Dili Kanunu kabul edilmiş, birçok sosyal ve siyasi kurumlar oluşmuştu.

Bu olumlu süreç ülkenin daha sağlıklı siyasi rekabetine zemin oluşturmalıydı. Ancak ne yazık ki, nüfusun siyasal bilincinin düşük olması ve dini taleplerin öne alınması sivil çatışma olasılığını arttırmıştır.

Tacik uzman ve gazeteci Nurali Davlatov, modern Tacik toplumunun şu anki apolitikliğini, 1990'ların başında partilerin siyasi ve hareketlerin kendi aralarındaki çatışmalarına bağlıyor. "SSCB'nin çöküşünden sonra, bu çatışma 100 ila 150 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan bir iç savaşa dönüştü," diyen Davlatov'a göre, iç savaşın etkilerine ek olarak, gerekli siyasi kültür, bilgi ve kişisel potansiyeli gerçekleştirmenin imkansızlığı siyasete ilgisizliğin ana nedenleridir.

Evde bile politika konuşmaktan korkuyorlar

Öte yandan Tacik yetkililer halkın hükümeti desteklediğini ve bunun için seçimlere yüksek katılım olduğunu söylüyorlar. 2013 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 86.64 ve 2015 yılı parlamento seçimlerinde ise yüzde 87.7 idi.

Uzmanlar Tacikistan'daki seçimler hiçbir zaman uluslararası standartlara uygun olarak kabul edilmediğini belirtti. Tacikistan'daki seçim süreçlerini defalarca gözlemleyen siyasi gözlemci Khairullo Mirsaidov'a göre, resmi rakamlar hiçbir şekilde vatandaşların politik faaliyetlerinin göstergesi değildir. Ona göre, vatandaşların siyasi pasifliğinin temel nedenini ülkedeki siyasi durum hakkında konuşmak ve ya durumu eleştirmek isteyenlere karşı güvenlik birimlerinin aşırı ve sert önlemler almasıdır. Bu, insanların evlerde bile politika hakkında konuşmaktan korkmaya başlamasına yol açtı.

Kaynak: www.dunyabülteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2018, 11:47