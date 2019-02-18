Tahran’ın Tacikistan’a yaklaşımı kardeş ilişkisidir

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, hükümetinin Tacikistan ile ilişkileriyle ilgili 16 Şubat’ta Tahran’da düzenlediği basın toplantısında konuştu. "İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Günü dolayısıyla yapılan törende Tacikistan Dışişleri Bakanı'nın sözlerine aynen katılıyorum. Tacikistan ile tarihi ve coğrafi yakın ilişkilerimiz yanında şu anda da iki hükümet ve iki ülke arasındaki işbirliği bizim için çok önemlidir”, dedi.

IRNA ajansına konuşan İranlı yetkili, toplantıda Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'in, 2019’un İran’la sorunların çözüleceği yıl ve "iki dost ve kardeş halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir fırsat" olacağını söylediğini belirtti.

Behram Kasımi, “İran ile Tacikistan arasındaki ilişkilerin ortak ve eski bağlara dayanan derin köklere sahip olduğunu ve uzak geçmişten gelen bu unutulmaz ve uzun süreli bağların göz ardı edilemediğini” da sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsüne göre, Tahran hükümeti Tacikistan’ın meşru hükümetine karşı çıkan grupları asla himaye etmedi. Kasımi, “Tacikistan’ın her zaman güvende, istikrarlı ve gelişmesini istiyoruz” dedi ve ayrıca bağımsızlıktan sonraki yıllarda İran İslam Cumhuriyeti’nin politika ve yaklaşımının Tacikistan Hükümeti’ni desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Tacik-İran ilişkilerinde soğuk dönem Tahran'ın, Aralık 2015’te bir uluslararası konferansa Tacikistan’da yasaklanan İslami Uyanış Partisi lideri Muhiddin Kabiri’yi davet etmesinden sonra başlamıştı. O zaman Tacik muhalif İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney tarafından kabul edilmişti. Bundan hemen sonra, Tacikistan İran'dan gıda ürünleri, özellikle et ürünleri ve çay ithalatında kısıtlamalar yaptı. Duşanbe bu kararı, bu malların düşük kalitesi ile açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

