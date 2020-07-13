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Taliban karakollara saldırdı: 14 ölü

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde, Taliban militanlarınca karakollara düzenlenen saldırılarda 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban karakollara saldırdı: 14 ölü

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, militanların, Kunduz'un İmam Sahip ve Çardere ilçelerindeki asker ve polislere ait karakollara silahlı saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmalarda 3 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 19 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 12:58
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