Taliban karakollara saldırdı: 14 ölü

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, militanların, Kunduz'un İmam Sahip ve Çardere ilçelerindeki asker ve polislere ait karakollara silahlı saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Saldırılarda 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmalarda 3 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 19 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 12:58